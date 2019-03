Dit willen Zeeuwse ondernemers van de provincie

Neldes Hovestad - directeur Dow Terneuzen en voorzitter VNO-NCW (foto: Omroep Zeeland)

Dow heeft in twee jaar tijd 350 nieuwe werknemers aangenomen. Het is belangrijk om dit talent in de provincie te houden. Dus kijken wij naar genoeg huisvesting en voldoende mogelijkheid tot onderwijs in de buurt. We willen graag dat de provincie ook iets met deze visie doet." Neldes Hovestad, directeur Dow Terneuzen en voorzitter VNO-NCW Zeeland

Ron Flipse - bestuurslid Bouwend Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Er is veel vraag naar woningen, zowel binnenstedelijk als op het platteland. Waar we tegen aanlopen is het tekort aan mensen en materialen. Maar we mogen niet klagen, het gaat goed in de bouw. Wat wij van de provincie willen is een snellere procedure voor het wijzigen van bestemmingsplannen en dat de plancapaciteit wordt aangepast aan de vraag naar woningen. Nu mogen we binnen een bepaalde tijd op een bepaalde plek maar een beperkt aantal woningen neerzetten. Dat belemmert ons om aan de vraag van de consument te voldoen." Ron Flipse, bestuurslid Bouwend Zeeland

Frans Kempenaars - voorzitter van Portiz en directeur van Trinseo Nederland. (foto: Omroep Zeeland)

De uitdaging is om zowel economische groei te stimuleren als de aanpak van duurzaamheid. De eerste stappen met de provincie, het bedrijfsleven, de havens en de milieuorganisatie zijn al gezet. Maar wat wil de provincie nog meer doen om beide factoren te bevorderen?" Frans Kempenaars, voorzitter van Portiz en directeur van Trinseo Nederland

Joost Schuijs - voorzitter Infra Platform Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Bij grote infrastructurele projecten, zoals de Tractaatweg en de verbinding van de A58 en de Westerscheldetunnel, is er niet gekozen voor regionale aannemers. Zijn wij over het hoofd gezien? Wij hopen dat de provincie de komende jaren betrokkenheid toont naar ons en ons hiervoor inzet." Joost Schuijs, voorzitter Infra Platform Zeeland

Joris Baecke - voorzitter raad ZLTO (foto: Omroep Zeeland)

De land- en tuinbouw staat veel uitdagingen te wachten. Door de droogte van afgelopen jaar staat het belang van de beschikbaarheid van zoet water boven aan de agenda. Maar agrarische ondernemers kunnen ook de hulp van de overheid gebruiken bij vragen over ontwikkelingsruimte. Ze moeten voldoende plek hebben om te blijven innoveren of voor uitbreiding. Ook kan onze sector bijdragen aan het klimaat. Bijvoorbeeld door CO2 op te vangen, daar waar andere bedrijven en burgers het uitstoten, kunnen wij het opvangen. We hopen dat de provincie ons daarbij wil helpen." Joris Baecke, voorzitter ZLTO

Naar aanleiding van deze boodschappen, gaan de lijsttrekkers maandagavond met elkaar in debat in de Dow Communicatiecentrum de Boerderij in Terneuzen. Het debat wordt gehouden door de Zeeuwse tak van ondernemersvereniging VNO-NCW.