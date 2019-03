Parkeren bij Zeeuwse ziekenhuizen kost weinig of niets

Auto's op parkeerterrein (foto: Omroep Zeeland)

Global Savings Group in Amsterdam heeft de parkeerkosten bij 91 ziekenhuizen in Nederland onder de loep genomen. Het bureau wil nagaan wat er is gebeurd met parkeerprijzen sinds de Tweede Kamer twee jaar geleden heeft gedebatteerd over dit onderwerp.

Het blijkt dat het aantal ziekenhuizen waar niet hoeft te worden betaald is toegenomen. Het zijn er nu negen waaronder ZorgSaam in Terneuzen. Verder zijn de verschillen in prijzen bij de overige 82 nog altijd groot.

De duurste

Het OLVG-Oost in Amsterdam is met een tarief van 4 euro per uur het duurste ziekenhuis. Ook het een na duurste ziekenhuis is te vinden in de hoofdstad: het VUmc (3,53 euro per uur). Toch is Noord-Holland gemiddeld genomen niet de duurste provincie, dat blijkt Utrecht te zijn. Daar wordt gemiddeld 2,05 euro betaald. Ter vergelijking: in Zeeland is dat 67 cent.