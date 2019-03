Urgent werk aan Grevelingenbrug, over zes maanden

Grevelingenbrug (foto: Omroep Zeeland)

Rijkswaterstaat meldt dat bij inspecties de schades zijn geconstateerd. Hoewel bij reparatie enige haast geboden is, wordt er toch mee gewacht. Dat heeft te maken met de ruime voorbereidingstijd die nodig is en met het feit dat het recreatieseizoen voor de deur staat.

Extra maatregelen

Tot de werkzaamheden in september worden wel extra maatregelen getroffen. Zo zal de brug niet worden bediend als het harder waait dan windkracht 6. Bovendien worden maandelijks extra inspecties uitgevoerd.

De reparatie in september duurt negen dagen. De brug is dan niet beschikbaar voor wegverkeer en de sluis is gestremd voor scheepvaartverkeer.