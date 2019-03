Zeven en acht maanden jeugddetentie voor bedreiging met wapen en zware mishandeling

De rechtbank in Middelburg (foto: ANP)

In maart vorig jaar plaatsten de 19-jarige man uit Breskens en de 22-jarige man uit Oostburg een nep-advertentie waarin ze een Rolex te koop aanboden voor 5.000 euro. Als zich een koper aandient, wordt die in Sint Anna ter Muiden door de 19-jarige met een gasdrukpistool bedreigt. Ze vertrekken zonder de buit.

Zeven maanden later, in oktober 2018, raken de twee betrokken bij een vechtpartij in de buurt van een vakantiepark bij Breskens. Ze blokkeren samen met wat anderen de weg voor twee mannen in een busje. Het komt tot een vechtpartij waarbij de 19-jarige excessief geweld gebruikt tegen de bestuurder en de bijrijder. De man uit Oostburg dreigt met een vuurwapen.

Lagere straf dan geëist

De straf pakt lager uit dan het Openbaar Ministerie had geëist. Beide verdachten worden berecht volgens het jeugdstrafrecht vanwege hun leeftijd en psychologisch onderzoek. De mannen worden vrijgesproken voor de poging tot diefstal omdat er volgens de rechtbank bij de Rolexdeal geen spullen zijn afgenomen. Voor de andere strafbare feiten moeten de mannen nog een paar maanden de cel in. De 19-jarige man uit Breskens moet de bijrijder een schadevergoeding betalen.

