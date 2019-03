De wolf is welkom in Zeeland als het aan de Partij voor de Dieren ligt

Wolf (foto: Steve)

Janssens erkent dat de wolf een bedreiging kan vormen voor gehouden dieren, zoals kippen of schapen. "Dat is een kwestie van afschermen", zegt de lijsttrekker. "Zorg dat je een goed hekwerk hebt en een goed nachtwerk, dan is er niks aan de hand."

In het verkiezingsprogramma pleit de partij dan ook voor goede voorlichting over wolven. "Geef bijvoorbeeld schapenhouders advies hoe ze hun schapen kunnen beschermen zonder wolven te doden", staat er te lezen.

De Zeeuwse Kamer

Dat zei lijsttrekker Trees Janssens van de Partij voor de Dieren vanmiddag in het radioprogramma de Zeeuwse Kamer waar ze samen met lijsttrekker Serif Uysal van DENK te gast was en sprak over verschillende onderwerpen:

De lijsttrekker van DENK pleitte vooral voor betere mobiliteit: een directe treinverbinding tussen Vlissingen en Schiphol en een verbinding tussen Gent en Terneuzen. Ook wil DENK dat de Westerscheldetunnel tolvrij wordt.

"Zeeuws-Vlamingen zitten een beetje opgesloten, maar die horen net zo goed bij Nederland als Amsterdam, Den Haag of andere provincies", zei Uysal. Op de vraag hoe DENK dat wil bekostigen, moest de lijsttrekker het antwoord schuldig blijven. "Het is een van onze speerpunten om te kijken hoe en op welke manier we de Westerscheldetunnel tolvrij kunnen maken."

Meer lijsttrekkers in de radio-uitzending

