'Je bin een Zeeuw, en je bluuft een Zeeuw. Dat is heweun zo.'

Vader Jan, dochter Lieke en zoon Adriaan lopen door de duinen. Aan de ene kant ligt de camping van Adriaan, aan de andere kant slaan de golven van de Noordzee op het strand. "Dit is toch prachtig", begint Jan. "M'n broer werkte op de Holland-Amerikalijn en heeft de hele wereld overgevaren. Maar Zeeland is volgens hem het mooiste plekje ter wereld.

De Zeeuwse taele

De familie vindt het opvallend dat Zeeuwen niet zo trots zijn op hun dialect. "Dat praten we thuis", zeggen ze in onvervalst Zeeuws. Maar Lieke merkt wel een verandering. "Op school mag er geen Zeeuws meer gesproken worden. Dat vind ik wel jammer." Haar vader is het met haar eens. "We hebben onze kinderen Zeeuws geleerd, maar ze moesten natuurlijk ook Nederlands spreken."

Uit onderzoek dat is gedaan door I&O Research in opdracht van de NOS en de regionale omroepen blijkt dat Zeeuwen vooral trots zijn op de kust, de Zeeuwse nuchterheid en de Deltawerken. Met die laatste is Lieke het helemaal eens. "Ik vind dat we best wat trotser mogen zijn op de Deltawerken. Daar komen mensen vanuit Japan naar kijken."

Zeeland is thuiskomen

Ook tijdens een korte rondvraag in Wemeldinge spat de trots ervan af. "We hebben de meeste zonuren van Nederland, vertelt een vrouw. "Ik zou nooit ergens anders willen wonen", zegt een mannelijke dorpsgenoot. "Als je in Antwerpen of Rotterdam bent geweest en je rijdt Zeeland in, voelt dat altijd weer als thuiskomen.