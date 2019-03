Lichte schade aan kering door aanvaring met baggerschip

Forse schade aan baggerschip (foto: HV Zeeland)

Volgens woordvoerder Edwin de Feijter van Rijkswaterstaat is alleen sprake van oppervlakkige schade. "Je kunt het vergelijken met de schade aan de bumper van een auto na een botsing. Met de auto zelf is er dan niets aan de hand. Zo is het met de kering ook. "

Het baggerschip vertrok in de nacht van zondag 4 november vorig jaar vanuit Yerseke om vervolgens via de Oosterschelde richting de kering te varen. Hoe het kwam dat het schip tegen de kering botste, is nog niet bekend. Het baggerschip kon mede door het opkomende tij, loskomen van de pijler. De Eemshorn is daarna op eigen kracht naar de haven van Neeltje Jans gevaren.

