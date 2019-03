Omroep Zeeland over op nieuwe antenne

Studio Omroep Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Wie zonder abonnement met een antenne naar Omroep Zeeland en de drie publieke nationale zenders kijkt, moet zelf voor een paar tientjes een nieuwe ontvanger kopen. De ontvangers zijn in diverse webshops voor een paar tientjes te koop. Klanten van Digitenne krijgen vanzelf een bericht om de huidige apparatuur om te ruilen.

De wijziging is het gevolg van internationale afspraken over het gebruik van etherfrequenties. Een herverdeling is nodig om meer ruimte te maken voor mobiel breedband dataverkeer. In de noordelijke en oostelijke provincies is de nieuwe uitzendtechniek al eerder ingevoerd.