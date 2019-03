Opschrijven heftig levensverhaal maakte Vermeulen een ander mens

Het boek over miserabele jeugd van Vermeulen kwam in 2015 uit. Het kostte moeite om zijn levensverhaal op papier te zetten. "Ik heb er toch wel een jaar of vijftien over gedaan om het te schrijven. Heel vaak aan begonnen want ik moest het gewoon van me afschrijven. Af en toe kleine stukjes gedaan, maar steeds kwam er iets tussen. Zeker als je over bepaalde drempels heen moet, zoals misbruik. Maar ik kon op een gegeven moment niet meer verder in mijn eigen leven zoals ik zou willen. Ik moest telkens verhalen verzinnen waarom ik soms anders ben dan anderen. Toen ben ik een aantal weken met mijn vrouw op vakantie gegaan en heb ik van 's ochtends tot 's avonds zitten schrijven en het afgemaakt. Sindsdien ben ik een ander mens geworden."

Tenniscoach

Naast het heftige verhaal uit zijn boek vertelt Vermeulen over zijn avontuur als tenniscoach van Bibiane Schoofs. De twee werken nu zo'n twee jaar intensief samen en het doel is om dit jaar plaatsing voor het hoofdschema van een Grand Slamtoernooi te realiseren.

Anita de Ridder is terug op het oude nest bij TOP Arnemuiden (foto: Omroep Zeeland)

Korfbalster Anita de Ridder uit Arnemuiden was ook te gast. Zij is dit seizoen teruggekeerd bij haar club TOP Arnemuiden, na een seizoen op het hoogste niveau te hebben gespeeld bij PKC in Papendrecht. "Het vele reizen en de vele trainingen braken me toch wel een beetje op", kijkt De Ridder terug. "Het is natuurlijk jammer dat ik maar kort bij PKC heb gespeeld, maar het is ook mooi om terug te zijn bij TOP. Dat is toch mijn club en daar heb ik bijna al mijn sociale contacten."

Prijswinnaars

De andere gasten vielen afgelopen donderdag in de prijzen bij het Zeeuws Sportgala in Goes. Corné de Koning en Joannathan Duinkerke werden daar verkozen tot sporter van het jaar in hun categorie.

Corné de Koning (l) en Joannathan Duinkerke werden donderdag allebei uitgeroepen tot Zeeuws Sporter van het Jaar in hun categorie. (foto: Omroep Zeeland)

Roeier De Koning kreeg de prijs voor aangepaste sporters met een lichamelijke beperking. Hij is regerend wereldkampioen, wil dat dit jaar weer worden, en droomt van goud bij de Paralympische Spelen in Tokio. Wielrenner Duinkerke werd sporter van het jaar voor atleten met een verstandelijke beperking. Hij werd onder andere derde bij het wereldkampioenschap. "Het blijft wel mijn droom om die prijs nog eens te winnen", zegt Duinkerke (29). Dit jaar krijgt hij een herkansing bij het WK in Australië, dat in oktober wordt gereden.

De Derde Helft wordt iedere maandag op televisie uitgezonden bij Omroep Zeeland om 17.15 uur. Het programma wordt ieder uur herhaald.