Een ton schade door storm bij Zeeuws Goud

Tijdens de storm kon hij met zo'n veertig opgetrommelde vrienden erger voorkomen. "Het folie klapperde aan alle kanten, we hebben het vastgebonden om te voorkomen dat het anders mijn fruitbomen zou kapot maken," zegt Goud van fruitbedrijf Zeeuws Goud in Waarde. In de kassen staan vroege bramenstruiken die nu niet meer onder folie staan. "De schade kan nog verder oplopen als ik straks niet als een van de eerste fruittelers met bramen kom, want dat zou nu wel eens kunnen gebeuren."

Goud denkt dat de schade pas over een aantal weken is hersteld.

