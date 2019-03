500 kilo aan dakbedekking weg na storm

Een van de gedupeerden schrok behoorlijk toen ze gistermiddag dakpannen en isolatiemateriaal door de lucht zag vliegen. "Het was een flinke klap en toen ik uit het raam keek zag ik ook nog een buurjongen geraakt worden door een lap isolatiemateriaal", vertelt Bianca Zuijdwegt.

Kortsluiting

Er vielen geen gewonden, maar de harde ruk aan het dak heeft wel kortsluiting veroorzaakt. "Omdat het ventilatiesysteem eraf is gerukt hebben we op de zolder geen stroom, dus het is voor mij prioriteit dat dat als eerste wordt opgelost", zegt Zuijdwegt. Als tijdelijke oplossing heeft ze kabels langs de trapleuning gespannen en op de benedenverdieping ingeplugd.

Zo'n 500 kilo aan afgewaaide dakbedekking ligt op het glazen dak van Goesenaar Peter Huisson (foto: Omroep Zeeland)

De complete dakbedekking ligt momenteel op het glazen dak boven de serre van buurman Peter Huisson. "Er ligt hier ongeveer 500 kilo aan dakbedekking op het dak en het buitenste glas is kapot doordat er gisteren dakpannen op zijn gevallen", zegt Huisson. Momenteel zijn de gedupeerden met elkaar in gesprek om ervoor te zorgen dat het voor alle betreffende huizen goed geregeld wordt. Hoeveel de schade bedraagt is nog onbekend.

Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.

Lees ook: