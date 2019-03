Geen gedwongen verhuizingen in Hansweert door dijkverzwaring

Alles onder de blauwe lijn heeft in het verleden plaats gemaakt voor de dijk (foto: Omroep Zeeland)

Tijdens de drukbezochte informatieavond is een concept gepresenteerd van de plannen met de dijk bij Hansweert. Het bestuur van het Waterschap neemt in mei een besluit over het definitieve plan. Duidelijk is al wel dat er niemand hoeft te verhuizen en dat de windmolens, het gemaal Schore en hoogspanningsmasten kunnen blijven staan. Bij eerdere dijkversterkingen en de bouw van de nieuwe sluis moesten mensen nog van de ene naar de andere kant van het dorp verhuizen en zijn er straten verdwenen.

Tot 3,5 meter hoger

De zeewering bij Hansweert moet over een lengte van 5,2 kilometer fors hoger worden: minimaal 80 centimeter tot maximaal 3,5 meter. Uiterlijk in 2023 moet de zeewering tussen de sluizen en de Willem Annapolder bij Biezelinge weer aan de strengste veiligheidsnormen voldoen. De klus is nodig om te voldoen aan de nieuwe waterwet en kost tientallen miljoenen.

Bewoners over de dijkverzwaring in Hansweert.

Veerweg blijft

De optie om de Veerweg niet te behouden is van tafel in het concept. De weg is nodig voor onder meer hulpdiensten omdat de huizen blijven staan. Wat er gebeurt met de parkzone, de speeltuin, de waterberging en de voetbalvelden is nog niet bekend. Dat ligt aan het ruimtebeslag van de versterkte dijk. Het streven is om dat overal zo klein mogelijk te laten zijn.

Goed gevoel

Bestuurder Bert de Smet van het waterschap was tevreden over het verloop van de avond. "Ik hou er een goed gevoel aan over", zegt hij. "Hansweert werkt constructief mee." Dat beaamt een van de bezoekers. "Ik woon onder aan de dijk. Als je soms ziet hoe hoog het water hier komt, het heeft al wel eens op het talud gestaan. De dijkverzwaring is een ingrijpend project, maar we krijgen er wel veiligheid voor terug."