Zeeland wordt wakker: dijkversterking, honderdjarigen en oplossing voor vacatures

Hansweert vanuit de lucht (foto: Peter en Miranda Schrier)

Dijkversterking Hansweert

Niemand hoeft in Hansweert te verhuizen vanwege de geplande dijkverzwaring. Dat is vanavond meegedeeld tijden een informatieavond voor de bewoners. Het kan wel zijn dat de dijk dichter bij de huizen komt.

Lees ook:

De 100-jarigen op een rij. (foto: Omroep Zeeland)

Zesde honderdjarige

Feest gisteren in het Hof Mondriaan in Middelburg. Mevrouw de Wilhelmina de Keijzer-Adam viert haar honderdste verjaardag. Ze is daarmee de zesde bewoner van Hof Mondriaan die ouder is dan honderd jaar. Een verklaring voor het grote aantal honderdjarigen daar hebben ze niet.

Lees ook:

(foto: Hanse Staalbouw)

Hanse Staalbouw begint eigen opleiding

Hanse Staalbouw in Nieuwerkerk begint in september een eigen opleiding op mbo-niveau. Het bedrijf wil zo aan personeel komen om de openstaande vacatures op te vullen.

Lees ook:

Studio Omroep Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Omroep Zeeland stapt over

Omroep Zeeland gaat vandaag over op DVB-T2. Hierdoor zijn de programma's van Omroep Zeeland en de NPO voortaan via de ether in HD te bekijken. Om het signaal te ontvangen, hebben mensen die via de antenne kijken, wel nieuwe ontvangstapparatuur nodig.

Lees ook:

Archieffoto: regen in Westkapelle (foto: Ria Brasser)

Het weer

Het is vandaag een bewolkte dag. Uit de bewolking valt 's ochtends en aan het begin van de middag af en toe wat regen. In de loop van de middag en het begin van de avond gaat het harder regenen. Het wordt 9 graden. Bekijk de laatste weersverwachting op omroepzeeland.nl/weer.