Voorstelling Zeeland Nazomerfestival dit jaar op herhaling

lakens met oorlogsbeelden in het decor van de voorstelling Winterreise (foto: Omroep Zeeland )

In de schouwburg in Middelburg is het nieuwe stuk Wie is bang van de Vlaamse schrijver Tom Lanoye te zien. Een zwarte komedie over theater in tijden van Netflix. De Machinefabriek in Vlissingen is dit jaar het decor voor het muziektheater De Vallei. Acteur Roofthooft vertelt zijn levensverhaal, omringd door muzikanten van saxofoonkwartet Bl!ndman.

Waanzin van oorlog

'Niets geeft meer het gevoel van leegte dan domheid.' Die tekst was vorig jaar tijdens het Nazomerfestival op Fort Ellewoutsdijk te zien. En dit jaar mogelijk weer, want de voorstelling Winterreise gaat op herhaling. In de voorstelling wordt vanuit verschillende standpunten vorm gegeven aan de waanzin van oorlog. Volgens de organisatie zorgde die voorstelling vorig jaar voor enthousiaste reacties van het publiek en lovende recensies. Redenen genoeg voor het festival om de voorstelling nog een keer in het programma op te nemen.

Het Zeeland Nazomerfestival is dit jaar van 27 augustus tot 7 september en wordt voor de negentiende keer gehouden. Het festival heeft in een bericht laten weten dit jaar ook hedendaagse dans te programmeren. Het muziekprogramma op het Abdijplein wordt later bekendgemaakt.