Winnen Yentl en de Boer hun tweede Annie M.G. Schmidtprijs?

Het duo, bestaande uit de Zeeuwse Yentl Schieman en Christine de Boer, won de prijs vier jaar geleden al eens, toen voor het lied Ik Heb Een Man Gekend. Op 14 april wordt de winnaar bekendgemaakt in Theater Bellevue in Amsterdam.

Het lied Stop de tijd komt uit de voorstelling Magie. Het staat ook op de cd Morph. Vaste gitarist van Yentl en de Boer is Laurens Joensen uit Terneuzen. In bijbehorende videoclip filmen Yentl en de Boer zichzelf als een soort vlog. Later komen er ook een paar wijdere shots aan bod.

Vijf andere genomineerden

Yentl en de Boer moeten het opnemen tegen vijf andere genomineerden: Claudia de Breij, Mylou Frencken, Alex Klaassen, Jan Beuving en Kiki Schippers en hun tekstschrijvers. De bekendmaking van de winnaar(s) en de uitreiking is op zondag 14 april 2019 in Theater Bellevue, Amsterdam, tijdens festival AFK Deluxe. De winnaar ontvangt een bronzen borstbeeld van Annie M.G. Schmidt, gemaakt door Frank Rosen en een bedrag van 3.500 euro.

De Annie M.G. Schmidtprijs is een initiatief van Buma Cultuur en het Amsterdams Kleinkunst Festival. De prijs is genoemd naar de Zeeuwse schrijfster Annie M.G. Schmidt (1911-1995). Eerdere winnaars van de prijs waren onder meer Bram Vermeulen, Maarten van Roozendaal en Gerard van Maasakkers. Vorig jaar won zangeres Wende met Voor Alles, een tekst van Joost Zwagerman.