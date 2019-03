Waarom PvdA een rode olifant op de stoep van de bibliotheek spuit

Rolstoel op wegdek (foto: Pixabay)

"Wij willen aandacht voor iets wat al heel lang een probleem is en waarvan ik dacht dat we er in Middelburg allang afspraken over hadden gemaakt", zegt Jeroen Louws van de PvdA in Middelburg in het radioprogramma Zeeland Wordt Wakker. De fractievoorzitter doelt daarmee op het VN-verdrag Handicap in Nederland dat sinds 14 juli 2016 geldt. Hierdoor moeten alle openbare gebouwen toegankelijk zijn.

De rode olifant is een door de PvdA in Middelburg bedachte variant op de paarse krokodil, afkomstig uit een reclame van een verzekeringsmaatschappij. De paarse krokodil is uitgegroeid tot een metafoor voor klantonvriendelijke bureaucratie. "De rode olifant moet de administratieve en bestuurlijke molen aan de kaak stellen", aldus Louws.

Volgens Louws gaat het om meer dan het aanpassen van gebouwen. "Het kan ook websites van gemeenten betreffen die niet toegankelijk zijn voor mensen met een zichtbeperking, maar er zijn in Middelburg ook nog stoepjes en lantaarnpalen die niet helemaal handig gelegd zijn." In de vragen aan het college noemt de PvdA de toegankelijkheid van de Zeeuwse bibliotheek. Volgens de partij voldoet het gebouw 'op géén enkele manier aan de eisen die er vanuit het VN-verdrag gesteld worden'.

Louws zegt dat het voor mensen met een zichtbeperking een lijdensweg is om nog maar de bibliotheek binnen te komen. De partij heeft een mevrouw met een zichtbeperking gevolgd op weg naar de bibliotheek en heeft daar een video van gemaakt.

De PvdA roept inwoners op te melden welke gebouwen nog niet toegankelijk zijn voor mensen met een handicap. De partij wil een lijst van ontoegankelijke openbare gebouwen aanbieden aan het college.