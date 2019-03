Zeeuwen waarderen landschap, maar maken zich ook zorgen

Ree door het landschap bij Burgh-Haamstede (foto: Nella Boot)

Ruim 80 procent van de Zeeuwen geeft aan zich zorgen te maken over de eigen woonomgeving. Na de Ranstadprovincies is dat nergens anders zo veel. Meer dan gemiddeld maken Zeeuwen zich zorgen over de achteruitgang van bloemen in het landschap.

Uit de enquête blijkt ook dat er in Zeeland weinig draagvlak is voor windmolens. Natuurmonumenten vergelijkt Zeeland met Flevoland, omdat dat provincies zijn waar windmolens beeldbepalend zijn. Met 57 procent is het draagvlak voor windmolens op land in Flevoland een stuk hoger dan in Zeeland: 46 procent.

Windmolens bij de Kaloot (foto: Astrid Wiessner Hoog)

Als Zeeuwen gevraagd wordt wat ze belangrijk vinden aan het landschap, wordt meer dan in andere provincies stilte en duisternis genoemd. Uit het onderzoek blijkt dat mensen het landschap hoger waarderen als ze meer dieren, bomen, houtwallen en bloemen zien. Dat begrijpt Frans van Zijderveld, ambassadeur Natuurmonumenten Zeeland: "Wilde bloemen geven kleur aan onze omgeving en voeding aan insecten. Ze vormen de onmisbare basis voor sterke natuur. Vorig jaar wees onderzoek uit dat twee derde van alle insecten verdween in nog geen dertig jaar. Zonder bloemen geen insecten, zonder insecten geen vogels."

De Nationale Landschap enquête is eind vorig jaar door ruim 45.000 mensen ingevuld, waarvan 1.562 Zeeuwen. Volgens Natuurmonumenten is het de grootste publieksraadpleging over het Nederlandse landschap ooit.