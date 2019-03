Voorlopig geen zoekactie naar lichaam van vermiste drenkeling

Zoektocht naar vermiste drenkeling gezonken binnenvaartschip Westerschelde (foto: HV Zeeland)

"De zoekactie is gestaakt omdat de kans nihil is dat de man nog in leven is", zegt Edwin de Feijter van Rijkswaterstaat. "Het is ook niet zeker of het lichaam zich in het schip bevindt." Zondag werd nog overwogen om met duikers verder te zoeken naar het lichaam van de vermiste drenkeling, maar het zoeken werd hen onmogelijk gemaakt door de harde wind. En nu is besloten om definitief te stoppen met zoeken.

Niet uit Europa afkomstig

Het binnenvaartschip had twee opvarenden waaronder de 39-jarige schipper uit Rilland. Toen het schip zonk, werd hij werd door de hulpdiensten uit het water gehaald. Van de tweede opvarende, een buitenlandse werknemer, ontbrak ieder spoor. Over zijn identiteit is nog maar weinig bekend. De politie wil alleen kwijt dat de man niet uit Europa afkomstig is.

Wanneer de berging van het schip gaat plaatsvinden is nog niet bekend, maar dat kan volgens De Feijter nog enkele weken duren. "Er is geen dringende reden om het schip op korte termijn weg te halen. Het ligt niet in de vaargeul en hindert de scheepvaart dus niet. Maar het moet uiteindelijk wél weg."

Over wanneer dat gebeurt kan hij nog geen duidelijkheid verschaffen. "Dat is aan de eigenaar en de verzekeraar, zij moeten een berger in de arm nemen en een plan maken voor de berging. Daar wachten wij nu op. Maar we hebben goed contact met de eigenaar, dus we houden het in de gaten."

Op de bodem van de Westerschelde

Het binnenvaartschip zonk zaterdagmiddag rond 15.20 uur voor de kust van industrieterrein Vlissingen-Oost. Het scheepswrak ligt op de bodem van de Westerschelde, op twintig meter diepte, tussen de monding van de Sloehaven en de kerncentrale van Borssele in.

Er werd een grootscheepse zoektocht opgezet naar het vermiste bemanningslid. Er werd gezocht met twee helikopters van de Kustwacht, een politieboot, een patrouilleschip van Rijkswaterstaat en twee reddingsboten van de KRNM. 's Avonds laat ging nog een duiker van sleep- en bergingsbedrijf Multraship het water in om in en rondom het schip te zoeken. Ook daarbij werd het vermiste bemanningslid niet gevonden.

