Hoogbegaafde kinderen vaak ongelukkig; 'Op mijn vorige school begrepen ze me niet'

Als je kind een IQ heeft van 130 of meer is het hoogbegaafd. Maar intelligentie is meer dan een getal. Creativiteit en doorzettingsvermogen spelen een minstens zo belangrijke rol in de ontwikkeling van een kind. Hoogbegaafde kinderen kunnen zich op een reguliere basisschool ongelukkig voelen omdat ze niet begrepen worden. Zoals Lisanne van 11, zij zit sinds kort in een klas voor hoogbegaafde kinderen op basisschool De Tweemaster- Kameleon in Oost-Souburg.