Klachten in Kapelle over babbeltruc deur-aan-deur-verkoper

Politie-uniform, archieffoto (foto: ANP)

Volgens de melders werd geprobeerd om met babbeltrucs binnen te komen bij ouderen in de omgeving van het Cederhof en De Vroone. De opgeroepen agenten liepen in die omgeving inderdaad een deur-aan-deur-verkoper tegen het lijf. Of er sprake is van babbeltrucs en oplichting konden de agenten niet achterhalen.

Geen vergunning

Wel was duidelijk dat de verkoper van alarmknopjes, een 58-jarige man, geen vergunning had voor deur-aan-deur-verkoop. Daarvoor kreeg hij een boete en hem werd met klem verzocht om per direct de verkoop te staken.