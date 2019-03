Organisaties roepen provincie op mee te denken over zorg: 'het is dringend'

SVRZ probeert op de Contacta personeel te werven (foto: Omroep Zeeland)

De zorgaanbieders zeggen in de brief dat de zorgvraag de komende jaren alleen maar toeneemt als gevolg van vergrijzing en toenemende levensverwachting. De zorgvraag zou ook nog eens complexer worden. Dat zou vooral in een dunbevolkt en uitgestrekt gebied als Zeeland problemen kunnen geven.

'Het is dringend'

"Laten we gezamenlijk een toekomstbestendige Zeeuwse zorginfrastructuur maken, het is dringend", staat in de brief. De organisaties vragen de provincie daarom, waar het kan, met 'een Zeeuwse bril' mee te kijken naar oplossingen. Op de problemen tegen te gaan zou samenwerking met scholen binnen en buiten Zeeland noodzakelijk zijn.

Adrz, Emergis, SVRZ en Zorgsaam zijn van mening dat 'toekomstbestendige zorg' alleen samen met partijen als woningcoöperaties, gemeenten en provincie tot stand kan komen. Daarbij moeten de verschillende partijen niet concurreren, maar samenwerken. Er zou één regionale visie moeten komen voor wat betreft samenwerking in de zorg.

De partijen geven de provincie al punten waarbij ze hopen dat er na de verkiezing mee aan de slag wordt gegaan. Zo vinden de zorgaanbieders het belangrijk dat er samenhang is in de manier hoe verschillende bedrijven mensen van buiten Zeeland kunnen halen en dat er innovatie wordt aangejaagd en gefaciliteerd.