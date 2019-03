Middelburg gaat de strijd aan met extreem warm weer

Hoe kan je ervoor zorgen dat relatief kleine steden als Middelburg minder last hebben van extreme hitte in de zomer? Zodat bijvoorbeeld ouderen in de stad het wat koeler hebben en sluizen en bruggen beter blijven functioneren in extreme warmte? De provincie Zeeland hoopt antwoorden op die vragen te vinden door voor 15.000 euro mee te doen aan het project CoolTowns.