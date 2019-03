Middelburgse leerlinge besmet met levensgevaarlijke meningokokkenbacterie

Exterieur van CSW Van de Perre in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de GGD Zeeland zijn alle mensen die de laatste tijd intensieve contacten hadden met de besmette leerlinge in kaart gebracht. Zij krijgen uit voorzorg een behandeling met antibiotica. Mensen die geen intensieve contacten met haar onderhielden, lopen volgens de GGD Zeeland geen verhoogd risico op besmetting met de bacterie.

Gewaarschuwd voor de ziekte

Het schoolbestuur heeft de ouders van de leerlingen met een brief gewaarschuwd voor de ziekte. Ze worden opgeroepen om hun kinderen goed in de gaten te houden en als zij symptomen van de ziekte vertonen meteen aan de bel te trekken bij het schoolpersoneel, de huisarts en/of de GGD Zeeland. Vooralsnog gaan de lessen op die school wel nog gewoon door.

Er zijn verschillende typen meningokokken. In Nederland worden mensen vooral ziek van de typen B, C, W en Y. Om welk type het hier gaat is nog niet duidelijk, dat moet nog blijken uit onderzoek in het laboratorium. Dat onderzoek gaat volgens de GGD Zeeland nog één à twee weken duren.

Vaccinatiecampagne

Tegen meningokokken loopt een vaccinatiecampagne. In het voorjaar van 2019 krijgen tieners van 14 tot 18 jaar een uitnodiging voor een prik tegen de meningokokkentypes A, C, W en Y. In 2018 heeft een deel van de 14-jarigen deze uitnodiging al gehad.

Inenting tegen de meningokokken (foto: Omroep Zeeland)

Niet iedereen die de bacterie meningokok bij zich draagt, wordt daar ook ziek van. In dat geval draag je de bacterie in neus of keel en kun je wel anderen ermee besmetten. Zo nu en dan dringt de meningokok verder het lichaam binnen en veroorzaakt een ernstige infectie. Die infectie is vooral gevaarlijk door het snelle verloop van de ziekte.

Duidelijk alarmsignaal: stijve nek

De eerste verschijnselen zijn vaak verkoudheid, hangerigheid en een grieperig gevoel. Na het opkomen van de eerste verschijnselen verergert de ziekte snel, met hoge koorts. Een belangrijk alarmsignaal dat duidelijk op ernstige ziekte wijst is het hebben van een stijve nek, dat is een symptoom van hersenvliesontsteking. Een ander alarmsignaal is onderhuidse bloedinkjes, te zien aan paarse of rode puntjes die niet weg te drukken zijn. Dit kan duiden op bloedvergiftiging.

Jaarlijks krijgen zo'n 140 mensen de ziekte. Ongeveer 20 daarvan overlijden eraan, blijkt uit cijfers van de GGD. Een maand geleden is er in Gouda een 18-jarige scholiere van het Coornhert Gymnasium aan de meningokokkenziekte overleden.

