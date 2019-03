Eis: één jaar cel voor inrijden op politieagenten

Politieauto in de achtervolging (archieffoto) (foto: ANP)

De man uit Goes, die tegenwoordig in Brazilië woont, werd op de bewuste dag door agenten aangehouden voor controle op de A58. Hij zou betrokken zijn bij de handel in illegaal vuurwerk. De agenten zagen dat de auto vol zat met dozen. De man keerde zijn auto en ging er, tegen het verkeer in, vandoor.

Rakelings langs een agent

De agenten zetten de achtervolging in om de bestuurder niet veel later staande te houden op de Grensweg bij Rilland. Op het moment dat een van de agenten buiten de auto stond, schoot de verdachte rakelings met zijn auto langs de agent om er wederom vandoor te gaan.

Later die avond wordt de auto zonder de bestuurder maar met de volle dozen vol vuurwerk aangetroffen in de haven van Antwerpen door de Belgische politie.

Verdachte verkoopt kroketten in Brazilië

De verdachte was vandaag niet bij de rechtszaak aanwezig. Hij woont al een tijdje samen met zijn vriendin in Brazilië, waar hij kroketten verkoopt. In 2007 werd de man al eerder veroordeeld voor een poging tot zware mishandeling van zijn toenmalige vriendin.

In eerste instantie heeft de man ontkend dat hij de bestuurder van de auto was die avond. Een paar maanden na het eerste verhoor bekende hij alsnog. Volgens zijn advocaat deed hij dit onder emotionele druk, omdat hij door een bekentenis vrij kon komen om bij de uitvaart van zijn oma te zijn.

Uitspraak over twee weken.