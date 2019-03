Kinderrechter: 'Wachtlijsten van een halfjaar, dat kan echt niet!'

In de meeste gevallen krijgen kinderen en jongeren met problemen op vrijwillige basis hulp, maar soms komt er een kinderrechter aan te pas. Bijvoorbeeld als de veiligheid van een kind in gevaar is en er tot uithuisplaatsing wordt besloten. Wachtlijsten zijn dan het laatste wat je wilt. Maar, door de problemen in de Zeeuwse jeugdzorg, zijn die er wel.

Kinderen niet in gevaar

Volgens wethouder Derk Alssema die over de Zeeuwse jeugdzorg gaat, zijn er desondanks geen Zeeuwse kinderen in gevaar geweest. "Als bepaalde zorg niet direct verleend kan worden, kiezen we voor een tussenoplossing. Zogenaamde overbruggingszorg."

Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een kind wel uit huis wordt geplaatst, maar dat er niet direct een pleeggezin beschikbaar is. Het kind kan dan tijdelijk in een opvanggroep geplaatst worden en dan vervolgens naar een pleeggezin gaan.

(foto: Omroep Zeeland)

Eén van de jeugdzorgorganisaties waar cliënten te maken hebben met lange wachtlijsten is Stichting Intervence. De wachttijden kunnen oplopen van enkele maanden tot een half jaar. Eén van de oorzaken is het hoge personeelsverloop door de werkdruk.

Dertig procent verloop van medewerkers

Zo was het verloop van medewerkers maar liefst dertig procent in 2018. Er vertrokken 23 gezinsmanagers. Volgens accountants- en adviesorganisatie EY is het gemiddelde verloop onder personeel in de jeugdzorg vijftien procent. Een aantal dat al 'zorgwekkend' wordt genoemd.

Intervence probeert het verloop te verminderen door meeloopdagen te organiseren voor sollicitanten zodat ze een goed beeld van de functie te krijgen. Daarnaast krijgen nieuwe medewerkers een mentor.

Gezocht: tien nieuwe gezinsmanagers

Op dit moment is Intervence op zoek naar tien nieuwe gezinsmanagers. Een krappe arbeidsmarkt en verscherpte eisen om als gezinsmanager aan het werk te mogen, maken dit extra moeilijk.

(foto: Stichting Intervence)

Over Intervence: Stichting Intervence richt zich vooral op gedwongen jeugdzorg waaraan een kinderrechter te pas komt. Bijvoorbeeld een kind dat onder toezicht gesteld moet worden. Ook is Intervence actief in de jeugdreclassering. Daartoe besluit de rechter als hij vindt dat jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd, na hun straf, nog verdere begeleiding nodig hebben. In Zeeland zijn vier gecertificeerde instellingen die dit soort gedwongen jeugdzorg mogen uitvoeren, Naast Intervence zijn dit Briedis Jeugdbeschermers, het Leger des Heils en de William Schrikker Groep. De laatste drie organisaties werken door heel Nederland, wat hun situatie iets minder penibel maakt dan die van het Zeeuwse Intervence. Intervence werk met gezinsmanagers. Elke gezinsmanager heeft ongeveer veertien gezinnen onder zijn of haar hoede. De gezinsmanager kijkt wat er aan de hand is in een gezin en welke hulp er nodig is. Door een groot verloop onder het personeel krijgen gezinnen steeds te maken met nieuwe hulpverleners wat niet goed is voor de vertrouwensband.

De Zeeuwse gemeenten vinden dat ze structureel te weinig geld van het Rijk krijgen om de Zeeuwse jeugdzorgorganisaties goed hun werk te kunnen laten doen. Op een budget van zeventig miljoen euro, leggen ze er zelf jaarlijks twintig miljoen bij. En dat is nog te weinig.

Financiële zekerheid

Op dit moment wordt een meerjarenplan voor de Zeeuwse jeugdzorg gemaakt. De organisaties krijgen nu betaald naar wat ze leveren, maar dat geeft veel onzekerheid over de toekomst. Een meerjarenbegroting moet meer financiële zekerheid op de lange termijn bieden.

Het budget voor Stichting Intervence is per 1 januari verhoogd met zeventien procent, maar dat is slechts een korte termijn oplossing. Voor 1 juni moet er een langere termijn visie klaar zijn voor het hele jeugdzorglandschap in Zeeland.

Lees ook: