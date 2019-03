Megafoon voor strandpaviljoen om nog een drama op Verklikkerplaat te voorkomen

De Verklikkerplaat bij Renesse die bij vloed volledig onder water komt te staan (foto: Omroep Zeeland)

Op korte termijn wordt er gekeken of er ook een bootje aan een staalkabel kan komen om mensen in nood snel te kunnen redden. Dit idee moet nog verder worden onderzocht. Ook het afsluiten van de Verklikkerplaat is een optie, maar daar zijn veel partijen mee gemoeid, zegt burgemeester Gerard Rabelink van de gemeente Schouwen-Duiveland.

Volgens de burgemeester worden ook de waarschuwingsborden bij de duinopgangen aangepast. "Nu staat daar een mannetje op met de handen in de lucht, maar we willen de strandgangers daarop duidelijker laten zien hoe gevaarlijk het is."

'Zo'n drama mag niet nog een keer gebeuren'

Gisteren kwamen verschillende partijen bij elkaar om te overleggen over mogelijk te nemen maatregelen. Daarbij waren eigenaren van omliggende strandpaviljoens, de gemeente Schouwen-Duiveland, de strandreddingsbrigade, de KNRM, de Veiligheidsregio Zeeland en de politie aanwezig. De ideeën kwamen volgens Rabelink vanuit het hele land. "We zijn blij dat er iedereen er zo bij betrokken is, want zo'n drama mag niet nog een keer gebeuren."

Verklikkerstrand bij Renesse (foto: Omroep Zeeland)

Een 45-jarige vrouw uit het Belgische Vilvoorde overleed donderdag nadat zij net als haar twee kinderen (17 en 8 jaar oud) en een 23-jarige vrouw uit Duitsland met drie honden bij Renesse uit het water was gehaald. Bij opkomend tij waren ze op de zandplaat in de problemen geraakt.

Er werd direct alarm geslagen en een grote reddingsoperatie op touw gezet. De Kustwacht kwam met een helikopter en een boot ter plaatse. Ook de brandweer en KNRM rukten uit.

De 23-jarige vrouw uit Duitsland werd eerst aan de kant gebracht samen met de twee kinderen. Hun moeder werd toen nog vermist, maar na een intensieve zoekactie vanuit de helikopter gelokaliseerd en uit het water gehaald. De vrouw is niet veel later overleden. De andere drie zijn naar ziekenhuizen in de buurt gebracht.

