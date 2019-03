'Bij ons komen hoogbegaafde kinderen tot bloei'

Creativiteit

Omdat de kinderen vaak veel sneller door de lesstof gaan, hebben ze op vrijdag masterochtend, waar creativiteit en sociaal gedrag voorop staat. Kim Verwey is leerkracht in een Q-klas. Zij merkt dat bijvoorbeeld pizzabakken juist voor hoogbegaafde kinderen belangrijk is.

Hoogbegaafde kinderen halen vaak goede cijfers en scores zonder dat ze daar veel voor hoeven doen. De meesten staan in de bovenbouw van de basisschool dan ook te springen om naar het voortgezet onderwijs te gaan.

Hoogbegaafde kinderen missen soms essentiële vaardigheden

Toch krijgen hoogbegaafde kinderen het soms lastig op de middelbare school. De lesstof begrijpen door het één keer door te lezen lukt ineens niet meer als ze woordjes in hun hoofd moeten stampen of grammaticaregels moeten leren. Een andere valkuil is dat hoogbegaafde kinderen soms essentiële vaardigheden missen zoals fouten durven maken en tegenslagen kunnen verwerken, vaardigheden die ze niet geleerd hebben, omdat ze ze gewoon nooit nodig hebben gehad.

Op Stedelijke Scholengemeenschap Nehalennia in Middelburg erkennen ze die problemen en begeleiden hoogbegaafde kinderen en hun ouders met de overstap naar voortgezet onderwijs.

Lees ook: