Provincie trekt half miljoen euro uit voor Zeeuws groen onderwijs

Voldoende en goede groene opleidingen, dat willen verschillende partijen

Ook wordt er samenwerking met het bedrijfsleven gezocht. Met als insteek hoe houden we goed en voldoende groen onderwijs in de provincie?

Honderden 'groene' studenten

Aanleiding is dat de onderwijsinstelling Edudelta in Goes eind schooljaar 2017-2018 stopte met het geven van groen onderwijs in Zeeland. De mbo-tak van Edudelta is toen overgenomen door Scalda. De afdeling vmbo door Pontes Scholengroep. Concreet zijn er 125 leerlingen van Edudelta naar Pontes gegaan en zitten er 310 op Scalda die een groenopleiding doen.

De provincie heeft besloten 500.000 euro subsidie te geven om groen onderwijs in Zeeland verder te ontwikkelen. Die twee onderwijsinstellingen gaven daarom samen met ZLTO en het bedrijfsleven vanmiddag op het provinciehuis een toelichting. Naast een doorlopende leerlijn gaan de scholen ook zoeken naar crossover-opleidingen. Denk bijvoorbeeld aan een leerling die een technische opleiding doet en daarnaast ook een groen profiel volgt. Of een horeca-student die leert over zilte teelt.

'Gaat om goed onderwijs'

Ook het bedrijfsleven wordt bij het leerplan betrokken. Waar heeft het bedrijfsleven en de ZLTO behoefte aan en hoe kan het onderwijs in Zeeland dat leveren. Provinciebestuurder Harry van der Maas: "Het gaat om kwalitatief goed onderwijs waar de Zeeuwse bedrijven en boeren behoefte aan hebben."

Volgens de bestuurders van Scalda en Pontes heeft groen onderwijs in Zeeland zeker toekomst. Klaas Terlage van Pontes: "We proberen echt zoveel mogelijk verschillende opleidingen op het gebied van groen aan te bieden. Een groot aanbod te creëren. Belangrijk daarbij is dat je de traditionele manier van lesgeven los probeert te laten. Dus niet één klas die elke keer van lokaal en docent wisselt. Maar zoek samen met Scalda en het bedrijfsleven naar nieuwe vormen. Geef les op de bedrijven en zoek die samenwerking tussen horeca en groen of techniek en groen."

Er is zeker toekomst voor groene opleidingen, als je maar goed nadenkt over hoe je die invult, zegt Pontes bestuurder Klaas Terlage:

De woorden zilte teelt vielen vaak. Terlage: "Als ik door de provincie rijd, zie ik daar toekomst in. De traditionele groenlopleidingen, het rijden op de trekker, dat verdwijnt steeds meer. Zilte teelt en het telen op verzilte landbouwgrond. Daar zit volgens mij de toekomst."