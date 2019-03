Primeur voor Zeeuwse Kamerheer: eerste vrouw bij koninklijke ceremonie in tweehonderd jaar

Danny Hollestelle (foto: Omroep Zeeland)

De ambassadeur die zich morgen officieel komt voorstellen is Samuel Tamba Musa, de nieuwe man van Sierra Leone in West-Afrika. De ambassadeur is vorig jaar juli door president Julius Maada Bio benoemd. Hij heeft een enorm werkterrein, want naast Nederland is hij ook aangesteld voor België, Luxemburg, Frankrijk, Griekenland en Vaticaanstad. In Brussel heeft hij eind januari al zijn geloofsbrieven aangeboden.

Het is gebruikelijk dat iedere ambassadeur die voor Nederland aangesteld wordt, wordt ontvangen door de koning. De geloofsbrieven zijn twee documenten van zijn of haar staatshoofd. In de eerste brief staat dat de voorganger van de ambassadeur teruggeroepen is. Uit de tweede brief blijkt dat de diplomaat gemachtigd is om namens zijn staatshoofd of regering te spreken.

Hollestelle is per 1 januari 2019 benoemd als Kamerheer van koning Willem-Alexander. Ze is na Coby Zandbergen in Overijssel de tweede vrouwelijke Kamerheer. Als Kamerheer verricht ze in de provincie Zeeland hand- en spandiensten voor de koning en is ze aanwezig bij belangrijke nationale evenementen en koninklijke ontvangsten, zoals Prinsjesdag en staatsbezoeken.

Ook worden bij toerbeurt de nieuwe ambassadeurs opgevangen en begeleid, zoals Hollestelle woensdagmorgen voor het eerst sinds haar aantreden zal doen.

Lees ook: