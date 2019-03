Waarom deze jonge ondernemer uit een goedlopend bedrijf stapte om zijn droom na te jagen

In 2014 startte hij in Dockwize in Vlissingen, een locatie waar ondernemers en studenten geholpen worden hun bedrijfsidee verder uit te voeren. Ze kunnen er een kantoor huren maar ook gebruik maken van het netwerk van de organisatie. "Het was heel fijn om daar te beginnen en contact te hebben met andere ondernemers. Nu waren we echt toe aan onze eigen plek", zegt Pieterman.

Zijn software- en ontwikkelingsbedrijf Yisual biedt voornamelijk makelaars een platform. "Ze kiezen een lay-out en daarna kunnen ze bij elk nieuw huis dat opnieuw vullen met foto's en tekst. Dat gebeurt voor tachtig procent geautomatiseerd en scheelt dus veel tijd."

De liefde voor ontwikkelen is op jonge leeftijd ontstaan

Het ontwikkelen van programma's op de computer doet hij al vanaf dat hij een jaar of zeven is. "Toen ik klein was maakte ik spelletjes op de computer. Die verkocht ik dan op de plaatselijke braderie. Nu gaat het veel verder natuurlijk. Het mooie is dat software ontstaat met een idee en als je dat goed uitwerkt kan het heel succesvol worden. Ik heb vooral de eerste jaren van dit bedrijf uren achter de computer gezeten om het platform te bouwen. Super leuk om te doen."

Dit spelletje maakte Micha Pieterman als kleine jongen en verkocht hij op de braderie (foto: Omroep Zeeland)

Ondertussen is Pieterman meer een directeur geworden dan een ontwikkelaar. "Vijftig procent van de tijd ben ik zeker kwijt met klanten bezoeken en andere management-achtige zaken. Bij klanten hoor je wat ze missen en daar kan ik dan weer op inspelen. Maar ik blijf betrokken bij de ontwikkeling. Dat blijft het leukste en is mijn passie."

Dat hij zijn droom vijf jaar later al heeft waargemaakt had hij vooraf niet durven hopen. "Je werkt ergens naar toe en je hebt een doel voor ogen, maar dat het dan ook echt lukt is fantastisch." In het nieuwe kantoor kan hij nog doorgroeien tot dertig medewerkers. Hij vermoedt dat hij daar al snel aan zit." Als hij in Vlissingen uit zijn jasje groeit, dan is hij sowieso van plan een tweede vestiging te openen in Rotterdam of Amsterdam.

Uitbreiden naar Amerika en Australië

Maar hij is ook bezig om zich internationaal te vestigen. Het platform wordt gepresenteerd in België, maar er lopen ook gesprekken met Amerika en Australië. "Dat is het handige aan de computer. Of je nu in Nederland zit of in Australië, de makelaars en andere bedrijven daar kunnen ook van het platform gebruik maken." Toch blijft Pieterman een echte Zeeuw: "Mijn vestiging in Zeeland opgeven, dat zal ik nooit doen!"