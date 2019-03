SSV'65 neemt ook in herkansing strafschoppen beter dan RBC

SSV'65 heeft zich alsnog geplaatst voor de kwartfinale van het districtsbekertoernooi. De club uit Goes won vanavond na strafschoppen van RBC. Dat lukte twee weken geleden ook al, maar toen ging de Brabantse club in protest, omdat de penalty's niet in de juiste volgorde genomen waren. In de herkansing, die wel volgens de regels verliep, trok SSV'65 opnieuw aan het langste eind.