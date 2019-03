Bekende vloggers en bloggers in modestad Goes

Er werd kleding geshopt, gepast en er werd natuurlijk gefotografeerd. De camera van deze influencers week geen seconde van hun zijde. En dat is precies de bedoeling. De foto's, video's en blogs die de dames online publiceren over Goes kunnen gedeeld, geliked of bekeken worden. Met een gezamenlijk bereik op Instagram van ruim 210.000 volgers hoopt Stichting Goes Marketing meer mensen buiten Zeeland naar Goes te trekken.

Bijna allemaal maken ze een online bericht over Goes en ze hebben veel volgers bij elkaar. Als die volgers dan leuke berichten zien, dan willen ze ook een keer naar Goes." Sophie de Regt, bekend van Jewellery by Sophie en Lily Laurel Shoes

Het programma begon aan het einde van de ochtend, omdat de dames allemaal uit het midden van het land moesten komen. Onder het genot van een kopje koffie en iets lekkers werden de bloggers en vloggers welkom geheten door wethouder Loes Meeuwisse. Vervolgens werden de winkelstraatjes verkend, kregen de dames een geheel verzorgde lunch en na wederom een verkenningstocht door de binnenstadhaven werd de dag afgesloten met een borrel.

Bekende vloggers en bloggers in Goes (foto: Omroep Zeeland)

"Bijna allemaal maken ze een online bericht over Goes en ze hebben veel volgers bij elkaar. Als die volgers dan leuke berichten zien, dan willen ze ook een keer naar Goes," denkt Sophie de Regt, ingehuurd door Stichting Goes Marketing. Sophie, bekend van haar eigen modemerken, nam de dames mee op sleeptouw.

Nauwelijks nog te werken

De influencers zijn vooral onder jongeren bekend als fashion-rolmodellen op Instagram. Nonstopnikki heeft 29.500 volgers, Countrychic 4.340 volgers, Kimtarroe 33.300 volgers en Daphne van Kerkhoff heeft de meeste volgers, namelijk 122.000. De dames hoeven nauwelijks nog te werken. Als ze willen, kunnen ze rondkomen van hun leven als influencer en blogger of vlogger.

Sophie de Regt: als die volgers leuke berichten over Goes zien, dan willen ze hier ook een keer naar toe.