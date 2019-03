CDA en D66 pleiten voor Zeeuws-Vlaanderenwet

Het Zwin College in Oostburg (foto: Omroep Zeeland)

De komende jaren springen Rijk, gemeenten en provincie bij met geld voor kinderopvang en de middelbare scholen in de regio. D66 en CDA zijn bang dat als de proeftermijn over een paar jaar afloopt, de middelbare scholen het hoofd niet langer boven water kunnen houden en de Zeeuws-Vlaamse kinderopvang het aflegt tegen de gratis opvang in Vlaanderen.

De oplossing: een Zeeuws-Vlaanderenwet. Want ja, de situatie in Zeeuws-Vlaanderen is nou eenmaal anders dan op andere plekken in Nederland. "Maatwerk is dus noodzakelijk", schrijven D66 en het CDA.

"Met een aparte status voor Zeeuws-Vlaanderen kunnen we de geldstromen voor toegankelijk onderwijs op gang houden", zegt Rog. "Ook kleinere scholen met weinig leerlingen moeten open kunnen blijven. Door nu in te grijpen en met een Zeeuws-Vlaanderenwet te komen geven we handen en voeten aan die doelstelling."