Zeeuwse studenten: 'Openbaar vervoer moet veel beter'

"Al die stationnetjes die je langs moet", verzuchtte een van de studenten. "Met dat boemeltje de provincie uit, dat moet toch beter kunnen." De aanwezige politici vielen de studenten bij en lieten weten dat er nog altijd gehamerd wordt op meer snelle intercity's.

Nog altijd zweven

Enkele tientallen studenten waren aanwezig. "Ik zweef nog altijd", laat een van hen weten. "Ik denk dat partijen met goede standpunten mij wel kunnen overtuigen vanavond. Stemmen ga ik zeker." Vrijwel alle politieke partijen die meedoen aan de Statenverkiezingen waren aanwezig, alleen Forum voor Democratie en de SGP waren er niet bij.

Het debat werd gehouden in de Raadzaal van het Oude Stadhuis in Middelburg. Ook studenten van de Hogeschool Zeeland werden uitgenodigd. Er werd gesproken over verschillende onderwerpen zoals klimaatverandering, openbaar vervoer en educatie. Het debat is georganiseerd door de politiek en rechten vereniging (PoLaw) van het University College Roosevelt.

Studenten over het verkiezingsdebat van de UCR.