Zeeland wordt wakker: studentendebat, Zeeuws-Vlaanderenwet en strafschoppen

Het debat in het oude stadhuis in Middelburg. (foto: Omroep Zeeland)

Openbaar vervoer is een belangrijk thema voor de studenten in de provincie. Dat bleek gisteravond bij een verkiezingsdebat voor studenten in Middelburg. Ze vragen zich af waarom ze niet sneller door Zeeland kunnen reizen.

Het Reynaertcollege in Hulst is een van de middelbare scholen die het moeilijk heeft. (foto: Omroep Zeeland)

Structureel extra geld ontvangen voor kinderopvang en de middelbare scholen in Zeeuws-Vlaanderen. Daarvoor pleiten Tweede Kamerleden Paul van Meenen (D66) en Michel Rog (CDA). Hun idee: een Zeeuws-Vlaanderenwet.

SSV'65 juicht na de winnende strafschop van Rowan Amperse (foto: Omroep Zeeland)

SSV'65 uit Goes door naar kwartfinale districtsbekertoernooi

Gisteravond was het snel beslist. SSV'65 en RBC scoorden allebei hun eerste strafschop, maar daarna misten de Brabanders. Toen kon Rowan Amperse het beslissen, hij schoot SSV'65 naar de kwartfinale. De strafschoppen moesten over, omdat de penalty's twee weken geleden niet in de goede volgorde genomen werden.

Bekende vloggers en bloggers in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Influencers in Goes modestad

Acht bekende modevloggers en -bloggers ontdekten gisteren modestad Goes. Op uitnodiging van Goes Marketing kwamen ze dinsdag naar de stad om in de watten gelegd te worden.

De loodsboot vaart Vlissingen in. (foto: Piet Grim)

Het weer

Ook vandaag is het een onstuimige dag. Windstoten kunnen oplopen tot 85 kilometer per uur. Daarnaast trekken buien over de provincie met kans op onweer en hagel. De zon is soms te zien en de maximumtemperatuur komt uit op 9 graden. Bekijk de laatste weersverwachting op omroepzeeland.nl/weer.