'Onveilige' sporthallen in Burgh-Haamstede per direct gesloten

Sportcentrum Westerschouwen in 2016 (foto: Google Mas)

Het nieuwe bestuur van het sportcentrum heeft na de overname van het complex een bouwkundig onderzoek laten uitvoeren. Daaruit blijkt dat een van de sporthallen niet is gebouwd volgens de bouwvoorschriften uit die tijd. "Naar huidige maatstaven betekent dat het pand als relatief onveilig tot onveilig moet worden beschouwd. Het heeft ons doen schrikken. We hebben meteen contact opgenomen met de gemeente. Dat heeft uiteindelijk geleid tot deze beslissing", aldus Neijman.

Penningmeester Adri Geleijnse van de Stichting Renesse, de vorige eigenaar van het sportcentrum, zegt geschrokken te zijn van het nieuws. "Als het waar is, had er iets kunnen gebeuren." Een inhoudelijk oordeel geeft hij niet. "Dan moet ik het onderzoeksrapport kennen en dat doe ik niet." Volgens Geleijnse is er in de periode dat de Stichting Renesse eigenaar was van het sportcentrum nooit iets gebleken van fouten.

Eigenaar sportcentum Westerschouwen schrikt van bouwkundig rapport

Het is nog onduidelijk wat de sluiting betekent voor het evenement Aemstie Alive dat in januari in de sporthal wordt georganiseerd. De verwachting nu is dat door vervolgonderzoek en mogelijke aanpassingen het complex weken gesloten blijft. Voor alle zekerheid maakt het sportcentrum nu nog geen afspraken met Aemstie Alive.

Het restaurant in het complex blijft wel open.