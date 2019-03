Gemeente en politie vragen in brief hulp aan Bressiaanders bij aanpak drugscriminaliteit

Drugsdealer (foto: ANP)

Burgemeester Marga Vermue kan niet zeggen dat drugscriminaliteit in Breskens erger is dan andere kernen in de gemeente Sluis. "Het leeft, alleen weten we niet hoe breed het is en waar het leeft. Daarom hebben we voor deze manier gekozen."

De brief wordt ook op socialmediakanalen van de gemeente gedeeld. "Vaak horen we: ik zie het wel, maar meld het niet. Daar is de oproep vooral voor bedoeld", zegt Vermue in het radioprogramma Zeeland wordt wakker. "Als je verdachte zaken ziet, of je denkt dat ze verdacht zijn: geef het door. Je kunt beter te veel melden dan te weinig. Wij krijgen als politie en gemeente te horen: doe er wat aan, daar hebben we de hulp van iedereen bij nodig."

Als de oproep in Breskens succes heeft, gaat de gemeente mogelijk ook in andere kernen aan de slag. "Het is een soort pilot, je moet ergens beginnen. De oproep is vooral: hou de informatie niet bij jezelf, bij buren of verjaardagspartijen, maar meld het ook ons. Dan hopen we een slag voor te kunnen zijn."

Burgemeester Vermue over de brief die Bressiaanders ontvangen