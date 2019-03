Politie rolt twee wietkwekerijen in één straat op en neemt televisies en voertuigen in beslag

Twee televisies en hennep in beslag genomen in Sas van Gent (foto: Politieteam Zeeuws-Vlaanderen)

Op het eerste adres waar de politie 127 planten vond, waren geen personen aanwezig. De stroom voor de kwekerij werd illegaal afgetapt. In de tweede woning waar de politie binnenviel was de bewoner van het pand wel aanwezig. Hij moest twee televisies en twee voertuigen aan de politie meegeven. Uit onderzoek bleek dat er eerder al geld was verdiend met het kweken van wiet. De spullen zijn op last van de officier van justitie in beslag genomen. De bewoner is aangehouden en kon na verhoor 's avonds weer naar huis.

Naast de planten trof de politie een hoeveelheid gedroogde hennep aan. Ook die voorraad is in beslag genomen. Om het hoge stroomverbruik voor de kwekerij te verdoezelen werd de elektriciteitsmeter in de woning teruggedraaid. De bewoner kan nog op een naheffing van de stroomkosten rekenen.