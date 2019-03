Liever een trekkerstoel dan een Statenzetel voor boerin Bertie

Bertie Steur was al eerder politiek betrokken, maar dat was voor maar weinig Zeeuwen bekend. Van 2002 tot 2006 was Steur raadslid voor Leefbaar Schouwen-Duiveland (LSD). Maar waarom dan nu opnieuw de politiek in? Voor de boerin uit Renesse is dat helemaal niet zo gek. "Ik ben een echte Zeeuwse boerin en ik wil invloed hebben op wat zich in Zeeland afspeelt. De politiek is voor iedereen belangrijk."

Toen de Partij voor Zeeland Steur benaderde, wist ze dat de partij goed bij haar zou passen. "Ze zijn daar lekker nuchter en dat ben ik ook. Dat ik boer ben, speelt natuurlijk ook mee. De agrarische standpunten van de PvZ zijn gunstig voor mij als agrariër."

Wat als...

Om alvast een idee te krijgen van de Provinciale Staten, verwarmde de boerin alvast 'haar zetel' in de Statenzaal. "Hij zit wel lekker hoor, maar wel een beetje rechtop. Misschien is dat zodat je beter bij de les kan blijven." Toch ziet Steur zichzelf nog niet zitten tussen alle Statenleden in de Statenzaal.

Ik doe niet aan kiezersbedrog. Als ik genoeg stemmen krijg, dan gá ik op die zetel zitten." Boerin Bertie

"Ik sta op nummer 10 hè, dan moet je wel héél veel stemmen krijgen, wil je dan in de Provinciale Staten komen. Daarnaast is het ook niet per se mijn ambitie. Ik ben lijstduwer. Ik wil dat gewoon heel veel mensen op de PvZ stemmen." Als de boerin genoeg stemmen weet te bemachtigen voor een plekje in de Staten, laat ze het niet afweten. "Dat zou ik kiezersbedrog vinden. Ik sta op die lijst, en als ik genoeg stemmen krijg, ga ik het ook gewoon doen."

Mocht boerin Bertie een plekje in de Statenzaal bemachtigen, verzekert ze dat haar boerderij niet wordt verwaarloosd. "Ik neem gewoon een loonwerker in dienst, dan kan hij af en toe bijspringen als ik moet vergaderen. Ik moet dan natuurlijk wel mijn boerbouwplan veranderen. Misschien andere gewassen gaan verbouwen of zo."

BN'er Bertie

Bertie is bekend geworden met het televisieprogramma Boer Zoekt Vrouw, in dit geval 'Boerin Zoekt Vrouw', waarin ze opzoek ging naar een partner. Tientallen dames schreven zich in en mochten strijden om boerin Berties hart. Daarna verscheen de Zeeuwse boerin in het programma Expeditie Robinson, een survivalprogramma, dat ze ook nog eens won. In 2017 stond de Zeeuwse in de Slam FM-studio, want naast boerin is Bertie ook dj. Al jaren draait ze plaatjes in de uitgaansgelegenheden in Renesse.

Een bezig bijtje dus, die Bertie. Maar dat ze op de kieslijst voor de Provinciale Staten zou komen te staan, hadden we nooit verwacht. Pas na de verkiezingen op 20 maart, kunnen we natuurlijk pas écht weten of Bertie haar trekkersstoel opzij zet voor een Statenzetel.