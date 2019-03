Eén op drie klanten Delta verhoogt maandbedrag na advies over energierekening

Logo op het kantoor van Delta in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

In het landelijk klimaatakkoord is afgesproken dat de belasting op energie flink omhoog gaat. Vooral de belasting op gas is sinds 1 januari 2019 een stuk hoger. Delta adviseerde een deel van de klanten daarom om hun maandelijkse voorschot gemiddeld met 11 euro per maand te verhogen.

Best veel

Een woordvoerder van Delta zegt tevreden te zijn met de opkomst. "Als we het vergelijken met dit soort adviezen uit het verleden, zijn het er best veel, wij zijn daar zelf wel blij mee. Uiteindelijk is het natuurlijk ook geen verplichting, het is aan mensen zelf om te kiezen of ze dat wel of niet doen."

Niet alle klanten kregen het advies om hun termijnbedrag te verhogen. Zo is de belastingverhoging al verwerkt in de termijnbedragen van klanten die net een nieuw contract hebben. Ook klanten van wie het contract binnen drie maanden afloopt hebben geen advies ontvangen, voor zo'n korte periode is het volgens Delta niet meer de moeite om het bedrag nog te veranderen.

Woordvoerder Mariska van der Hulst van Delta

