'Zeeuwse zorginstellingen hebben zelf problemen veroorzaakt'

Gedeputeerde Ben de Reu (foto: Provincie Zeeland)

Adrz, Emergis, SVRZ en ZorgSaam lieten gisteren in een brief weten dat de provincie zorg wat hun betreft hoog op de agenda moet zetten. De zorgaanbieders zeggen dat de zorgvraag de komende jaren alleen maar toeneemt als gevolg van vergrijzing en toenemende levensverwachting. "Laten we gezamenlijk een toekomstbestendige Zeeuwse zorginfrastructuur maken, het is dringend", staat in de brief.

Lees ook:

"Je zou de vraag kunnen stellen: wat hebben die instellingen dan de afgelopen jaren geleverd?", vraagt de gedeputeerde zich af. "De verbazing en teleurstelling is groter dan mijn onvrede." Volgens de Reu heeft de provincie afgelopen jaren pogingen ondernomen om zorginstanties meer samen te laten werken, maar is dat niet van de grond gekomen. "Ik vind het heel makkelijk om hulp te vragen bij het volgende provinciebestuur, terwijl je zelf de afgelopen paar jaar op je handen hebt gezeten."

Kiezen op stuk gebeten

De Reu noemt als voorbeeld een gesprek tussen de twee Zeeuwse ziekenhuisdirecteuren en de directeur van zorgverzekeraar CZ. "Ik herinner me dat de CZ-directeur heel boos was en zei: gaan jullie nu nog wat doen of niet? Het antwoord was nee." De gedeputeerde zegt er de afgelopen jaren 'zijn kiezen op stuk te hebben gebeten'.

In de brief zeggen de organisaties dat er ook samenwerking gezocht moet worden met gemeenten. Ook dat verbaast de Reu. "Dat is één van de pogingen die wij hebben ondernomen om te doen. Ook dat is niet van de grond gekomen. Dus ik denk dat degene die de brief hebben geschreven ook eerst eens een brief aan elkaar moeten schrijven", besluit De Reu.

Luister de hele reactie van gedeputeerde Ben de Reu.

De Reu verbaasd over brief zorginstellingen