De wc-pot uit het slooppand niet weggooien, maar hergebruiken

Veertig procent van de Nederlandse afvalberg komt uit de bouw. Dat is slecht voor het milieu, dus moet het roer om. Vanaf 2050 mag er van de regering alleen nog duurzaam gebouwd worden, dus met materiaal dat opnieuw te gebruiken is. Om dat te bereiken wordt nu een materialenbank opgezet waar tweedehands bouwproducten kunnen worden aangeboden en gevonden.

Architecten, aannemers, sloopbedrijven maar ook installateurs kunnen van de databank gebruikmaken. De vastgelegde materialen krijgen een zogenoemd paspoort; er staat precies in van welke grondstoffen ze gemaakt zijn. Niet-duurzame spullen komen op een zwarte lijst.

Complete recyclebare woningen

In het project wordt ook gekeken welk tweedehands materiaal kan worden gebruikt in het dagelijks onderhoud van woningen, of bij renovatie. Ook worden er binnenkort zes recyclebare woningen gebouwd in Wolphaartsdijk.

In een circulaire economie bestaat geen afval meer. Circulaire materialen zijn materialen en grondstoffen die een aantal keer hergebruikt kunnen worden in soms een andere vorm. Aan het einde van hun levensduur moeten ze op milieuvriendelijke manier afgebroken kunnen worden.

In het proefproject, dat ondersteund wordt met 50.000 euro van de Provincie, werken de woningcorporaties R&BWonen, RWS, Marsaki en Impuls Zeeland samen. Volgens Nescio Midavaine van Marsaki is het uniek voor Zeeland. Over tweeënhalf jaar moet duidelijk zijn of de proef geslaagd is.

Veel meterkasten zijn nog goed her te gebruiken bij renovatie of nieuwbouw (foto: Omroep Zeeland)

Hoe duurzaam is een sloopwoning?