Tientallen nieuwe zuurstoffabriekjes de grond in op boomfeestdag

Door alle berichten over omgewaaide bomen en bomenkap zou je bijna gaan denken dat er in Zeeland alleen maar bomen tegen de vlakte gaan, maar dat klopt niet helemaal. Vandaag is het namelijk de nationale boomfeestdag en in Colijnsplaat gingen er, met behulp van 27 basisschoolkinderen, tientallen bomen de grond in.