D66 en CU willen een duurzamer Zeeland, maar wie gaat het betalen?

De lijsttrekkers Ton Veraart (D66) en Jan Henk Verburg (ChristenUnie) gingen vandaag in het radioprogramma de Zeeuwse Kamer met elkaar in debat in het kader van de Statenverkiezingen van volgende week woensdag. Jacob van Berkel, lector bij de HZ en expert op het gebied van duurzame energie schoof ook aan.

D66 wil 500 miljoen euro uit de reserves van de PZEM halen om daar een innovatiefonds van te maken. Hoewel Jan Henk Verburg van de ChristenUnie het 'een prachtig plan' vindt, is het niet uitvoerbaar. "Verschillende adviseurs en experts hebben gezegd dat het geld van de PZEM niet vrij besteedbaar is", volgens Verburg.

Veraart (D66) vindt dat een gemiste kans. De PZEM, waar de provincie grootaandeelhouder van is, heeft volgens Veraart zo'n 800 miljoen euro op de bank staan 'met nul rendement'. Door het geld te investeren en als lening te vertrekken aan particulieren om hun huis te verduurzamen, zou dat wel het geval zijn volgens D66.

'Zelfde situatie als na '53'

Hoe de ChristenUnie de energietransitie in Zeeland wil betalen, bleef onduidelijk. Maar Jan Henk Verburg heeft er vertrouwen in dat het met de financiering goed gaat komen: "We zitten nu in een zelfde situatie als na de Ramp van '53 en de aanleg van de Deltawerken, toen hadden we ook een acuut probleem, maar dat is wel opgelost."

Volgens Verburg komt er ook nu een fonds, van waaruit de transitie kan worden betaald. Dat fonds zou niet gevuld worden door de provincie alleen, maar door meerdere partijen.

Zonneladders

Hoewel beide partijen Zeeland snel klaar willen maken voor de toekomst, verschillen de partijen sterk van mening over hoe dit zou moeten gaan gebeuren. D66 wil boeren in de gelegenheid stellen om hun landbouwgrond beschikbaar te stellen voor zonneweides. "En dat is ook goed voor hun portemonnee", volgens Veraart.

Het zonnepark dat Zeeland Refinery van stroom voorziet (foto: Zeeland Refinery)

De ChristenUnie ziet meer heil in zogenoemde 'zonneladders', waarin wordt omschreven welke plekken eerst moeten worden voorzien van zonnepanelen, voordat landbouwgrond wordt opgeofferd. "Eerst zijn de daken aan de beurt, daarna vuilnisbelten en plekken op en rond infrastructuur en dan pas landbouwgrond."

'Zon gaat boven wind'

Volgens Jacob van Berkel hebben de partijen goede plannen om Zeeland klaar te maken voor de toekomst, maar is het niet voldoende om aan de landelijke ambitie te voldoen. Volgens hem zijn de plannen in de provincie slechts goed voor 8 procent van de totale energiebehoefte in Zeeland.

"Het beleid kan ruimhartiger", zegt Van Berkel hierover. "Zonneweides zijn een grote kans voor boeren, omdat ze er ook aan kunnen verdienen." Daarnaast zijn zon en windenergie de meest belovende nieuwe vormen van energie, waarbij zonneparken de voorkeur hebben van Van Berkel: "Zon is meer geschikt, omdat meer windmolens maatschappelijk ongewenst zijn."