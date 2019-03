Ambitieus plan: over zes jaar honderd keer meer getijdenstroom dan nu

Turbines getijdencentrale in Oosterscheldekering (foto: Omroep Zeeland )

Getijdenstroom wordt opgewekt met behulp van de stroming in zeewater, veroorzaakt door de verandering in het getij. De stroming laat turbines draaien die de beweging omzetten in elektriciteit. Het zijn dus een soort windturbines, maar dan onder water.

Getijdencentrale Oosterscheldekering

In de Oosterscheldekering draait al sinds eind 2015 al de eerste getijdencentrale van Nederland. De vijf getijdenturbines in één van de 65 stroomgaten in de kering wekken genoeg stroom op voor ruim duizend huishoudens. Dat is te vergelijken met één moderne windmolen.

Verenigd in het samenwerkingsverband Zeeland Tidal Power spreken Hillebrand, Istimewa, DELTA Energie, PZEM, Zeeuwind en Tocardo nu de amitie uit om de hoeveelheid getijdenstroom drastisch te verhogen. Dat moet over zes jaar ongeveer honderd keer meer worden dan nu.

De huidige getijdencentrale in de Oosterscheldekering (foto: Omroep Zeeland )

Hoe de bedrijven die ambitie willen bewerkstelligen is niet duidelijk. Wel meldt staalconstructiebedrijf Hillebrand dat al op korte termijn de eerste werkzaamheden van start gaan bij de vestigingen Middelburg en Vlissingen.

Verspreid over de komende jaren wordt daar aan de constructies voor de getijdencentrales gewerkt, waarna die over het water getransporteerd worden naar hun beoogde locatie. Zo moeten er meer turbines komen in de Oosterscheldekering en ook de geplande doorlaat voor zout water naar het Grevelingenmeer, in de Brouwersdam, is een beoogde locatie voor turbines.

Voordelen van getijdenenergie

De grote voordelen van getijdenenergie zijn volgens de bedrijven de geringe impact op het milieu, de onzichtbaarheid van de turbines, de enorme beschikbare capaciteit en de voorspelbaarheid van de energieopwekking. Door de getijdenstroom kan de provincie de jaarlijkse uitstoot van CO2 met 140.000 ton verminderen.

Uit bestudering van de getijdencentrale in de Oosterscheldekering blijkt dat die niet tot nauwelijks negatieve gevolgen heeft voor natuur en veiligheid. Zeehonden en bruinvissen hebben er geen last van en ook de invloed op zandplaten is nihil, blijkt uit het onderzoek.

