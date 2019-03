Vlissingen wil groot wooncomplex voor arbeidsmigranten laten bouwen

Voor de huisvesting van arbeidsmigranten in de stad komt de gemeente ook met strengere regels. Zo mogen er maar maximaal honderd kamerhuurders per wijk wonen. Omdat het door die regel onmogelijk is om voldoende huisvesting in de stad aan te bieden, is volgens de gemeente een groter wooncomplex voor arbeidsmigranten aan de rand van de stad nodig om aan de behoefte te voldoen.

Een kwart van de huizen in de Kasteelstraat wordt verhuurd aan buitenlandse werknemers (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente constateert veel misstanden in de kamerverhuur. Neem de Kasteelstraat in het centrum van Vlissingen, tussen de Scheldestraat en de Van Dishoeckstraat. Een kwart van de huizen wordt daar gebruikt voor het verhuren van kamers aan buitenlandse werknemers.

'Fatsoenlijk ondergebracht'

De overlast door de overvolle bewoning en de vele busjes is inmiddels afgenomen. "Maar deze mensen moeten veel beter worden gehuisvest", zegt wethouder John de Jonge (LPV), "En de Vlissingse bedrijven willen ook dat hun werknemers fatsoenlijk ondergebracht kunnen wonen."

In Vlissingen wonen naar schatting meer dan tweeduizend buitenlandse werknemers. Het zijn vaklieden uit landen als Roemenië, Polen, Portugal en Spanje, die werkzaam zijn in bedrijven in de haven.

Keer op keer misstanden

Zij bivakkeren veelal in kamers in de stad, vaak met teveel mensen in een woning. De stad controleert die panden met kamerverhuur en schrijft regelmatig pandeigenaren aan omdat er keer op keer misstanden worden geconstateerd in de brandveiligheid of de woonomstandigheden.

Nu de economie aantrekt en er veel personeel gevraagd is voor de bouw van de nieuwe windparken op zee, is de verwachting dat er de komende tijd duizenden buitenlandse werknemers bijkomen. De huisvesting van al deze arbeidskrachten wordt daarmee nog urgenter.

De nieuwe wooncomplexen voor buitenlandse werknemers moeten daarom snel worden gerealiseerd, als het aan het stadsbestuur ligt. Projectontwikkelaars hebben er al plannen voor klaarliggen. Als alle vergunningprocedures snel verlopen, kan er volgend jaar worden begonnen met de bouw.