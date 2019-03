Sporters met handen in het haar door sluiting sportcentrum

"Ik schrok me een hoedje, via een appje kreeg ik het te horen van mijn schoondochter en het is gewoon heel jammer want er is verder niks op badmintongebied in Burgh-Haamstede", zegt badmintonster Marianne van Damme. "Het wordt gelukkig weer opnieuw hersteld, maar onze grootste zorg is nu waar we tijdelijk moeten sporten", voegt sportgenoot Floor van Rees eraan toe.

Geen alternatief

Eigenaar Hans Neijman heeft alle sportverenigingen en scholen die gebruik maakten van de sporthallen geïnformeerd, maar kan ze geen alternatief aanbieden. "De scholen hebben al een tijdelijke locatie aangeboden gekregen door de gemeente en sportverenigingen zouden kunnen aankloppen bij wethouder Daniël Joppe en misschien dat hij iets voor de gedeputeerden kan betekenen", vertelt Neijman.

Bij bedrijfsmatige aankoop wordt er niet gekeken naar belastbaarheid op de dakconstructie"" Hans Neijman

Bij de koop in januari heeft Neijman het gebouw van tevoren laten taxeren. In het taxatierapport stond niets over de dakconstructiefouten. "Bij bedrijfsmatige aankoop is het ongebruikelijk dat er wordt gekeken naar de dakconstructie op belastbaarheid en of dat voldoet aan het bouwbesluit van nu", zegt Neijman.

Geen instortgevaar

Volgens de bouwnormen mag de kans dat er iets kan gebeuren met de dakconstructie niet hoger zijn van 0,5 procent. Uit het bouwkundig onderzoek blijkt dat dit percentage bij het sportcentrum 2,5 procent is. "Dit betekent niet dat het gebouw bij slechte weersomstandigheden kan instorten, maar om de veiligheid te waarborgen is er toch besloten het gebouw tijdelijk te sluiten totdat het vervolgonderzoek is afgerond", aldus Neijman.

