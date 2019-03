Zoektocht naar vermiste Filipijnse stuurman dit weekend hervat

Duikers van de marine tijdens een eerdere zoektocht in Zeeuwse wateren (foto: HV Zeeland)

Het vinden van het lichaam van de stuurman is de eerste prioriteit, zegt Ed Kraszweski van de Nationale Eenheid. "We vermoeden dat zijn lichaam nog in het schip is." Daarom wordt de zoektocht zodra het weer het toelaat weer hervat.

'Speciaal getraind'

Daarvoor heeft de politie de hulp ingeroepen van de marine. "Politieduikers mogen maar duiken tot een diepte van vijftien meter en het schip ligt op zo'n twintig meter diepte. Marineduikers zijn speciaal getraind en mogen dus veel dieper het water in", aldus Kraszweski.

Vandaag zijn al de eerste voorbereidingen getroffen voor de duik van komend weekend. Zo is de zeebodem in kaart gebracht met een zelfstandig varend sonarapparaat, de Remus.

3D-scan

Dat is een onderwaterdrone die een vooraf ingeprogrammeerde route aflegt en onderweg de zeebodem met de ingebouwde sonar aftast, zodat er een 3D-scan van kan worden gemaakt. "Die wordt door de duikers gebruikt om hun duik zo goed mogelijk voor te bereiden", legt Kraszweski uit.

Voorbeeld van een Remus onderwaterdrone met sonar (foto: Amerikaanse marine)

Het scheepswrak is door politie en Openbaar Ministerie op papier in beslag genomen. Zonder hun toestemming mag er dus niets mee gedaan worden. De hulpdiensten gaan ervan uit dat de stuurman bij het ongeluk is omgekomen en daarom wordt de Cardium officieel behandeld als een plaats delict.

'Berging wellicht volgende week'

Pas nadat het schip is doorzocht, wordt het scheepswrak vrijgegeven voor de berging. "Ik verwacht dat de berging wellicht volgende week kan beginnen", aldus Kraszweski.

Daarna wordt het wrak daadwerkelijk door de politie in beslag genomen. "Dan gaan wij het schip bestuderen om te kijken of we de toedracht kunnen achterhalen van het ongeluk."

Zoektocht naar vermiste drenkeling gezonken binnevaartschip Westerschelde (foto: HV Zeeland)

Het binnenvaartschip Cardium uit Rilland zonk zaterdagmiddag rond 15.20 uur voor de kust van industrieterrein Vlissingen-Oost. Het scheepswrak ligt op de bodem van de Westerschelde, tussen de monding van de Sloehaven en de kerncentrale van Borssele.

Uit het water gehaald

Het binnenvaartschip had twee opvarenden. De 39-jarige schipper uit Rilland werd door de hulpdiensten uit het water gehaald. Van de tweede opvarende, de 43-jarige Filipijnse stuurman, ontbrak ieder spoor.

Er werd een grootscheepse zoektocht opgezet. Er werd gezocht met twee helikopters van de Kustwacht, een politieboot, een patrouilleschip van Rijkswaterstaat en twee reddingsboten van de KRNM. 's Avonds laat ging nog een duiker van sleep- en bergingsbedrijf Multraship het water in om in en rondom het schip te zoeken. Ook daarbij werd het vermiste bemanningslid niet gevonden.

Duikers van Multraship gaan te water om te zoeken naar vermiste drenkeling op gezonken binnenvaartschip (foto: HV Zeeland)

