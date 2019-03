Dronebeelden van door storm verwoest bos, zo sterk is de kracht van de wind

De boswachters van Staatsbosbeheer hebben vooral in Zeeuws-Vlaanderen veel stormschade geconstateerd. Op de Plaat in Axel zijn vele bomen gesneuveld, maar ook in de gemeente Terneuzen heeft de harde wind de ene na de andere boom geveld. Vooral veel populieren zijn omgewaaid of afgebroken.

Boom op monumentaal pand

In Kloosterzande is er een boom op een monumentaal pand van een mouterij gevallen. Het gaat om een beuk van meer dan honderd jaar oud. De boom bleek aangetast door een schimmel die de boomziekte witrot veroorzaakt. Dat is volgens Staatsbosbeheer niet tot nauwelijks van buiten te zien en het wordt doorgaans pas opgemerkt als de boom omwaait bij een storm als deze.

Naar aanleiding van dit incident heeft Staatsbosbeheer de overige vier beuken in de omgeving onderworpen aan een extra vitaliteitscontrole. Wat blijkt, ook deze vier bomen zijn aangetast door de schimmel. Daarom is Staatsbosbeheer genoodzaakt, uit veiligheidsoverwegingen, om ook deze bomen preventief te vellen. Het gaat hier om zeer karakteristieke bomen, het weghalen is jammer, maar voor de veiligheid wel noodzakelijk.

Herplant slechts een schrale troost

Deze prachtige bomen zijn volgens Staatsbosbeheer onvervangbaar en herplant 'biedt slechts een schrale troost'. Desalniettemin zegt Staatsbosbeheer met de gemeente, dorpsraad Kloosterzande en de omwonende in gesprek te gaan over herbeplanting. Staatsbosbeheer hoopt eind dit jaar nieuwe bomen te kunnen planten op de plek waar de beuken weggehaald moeten worden.

Een boom wordt in stukken gezaagd met een kettingzaag, archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

In heel Zeeland liggen er in de bossen van Staatsbosbeheer nog bomen of takken over de paden. Staatsbosbeheer is de komende tijd met name bezig met het vrijmaken van de paden.

Gevaarlijke situaties

Daarbij roept de organisatie ook de hulp in van het publiek. Als je gevaarlijke situaties tegenkomt, kun je die melden aan Staatsbosbeheer met een e-mail aan zeelandzuid@staatsbosbeheer.nl, bij voorkeur met foto en locatie. Daarbij wordt iedereen wel opgeroepen om vooral ook alert te blijven op losse takken en valhout.

Dat er zoveel bomen omgewaaid zijn in Zeeland komt naar buiten op nationale boomfeestdag, de dag dat er tientallen bomen geplant worden op allerlei plekken in onze provincie. Zo werden er bomen geplant in de gemeenten Sluis, Hulst, Terneuzen en Vlissingen. Op Schouwen-Duiveland werd het bomenfeest afgelast, vanwege het slechte weer.

