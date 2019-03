Kennismaking met werken in de zorg; 'Soms pittig, maar ook heel mooi en dankbaar'

Volgens Meike Coppoolse, communicatieadviseur van Viazorg, kun je kinderen niet vroeg genoeg betrekken bij de zorg. "We komen mensen tekort en juist leerlingen op de basisschool moeten nog keuzes maken over hun toekomst", zegt ze. "Daarom is het goed om ze al vroeg iets positiefs over de zorg te laten zien." Honderden leerlingen kwam op het festival af. Wellicht mede door optredens van de Zeeuwse hiphopband de Hobbyisten en Isabel Provoost.

Pittig en dankbaar werk

"We laten zien waarom werken in zorg en welzijn zo leuk is", zegt Coppoolse. "Daarom geen saaie kraampjes met foldertjes, maar toffe activiteiten." Zoals een nagebouwde operatiekamer in een tent waar jongeren een wond mogen hechten, de zorg ervaren met een VR-bril of ouderdomspak en een kijkje nemen in een ambulance. "In de zorg werken doe je vanuit je hart. Het is pittig, maar ook ontzettend mooi en dankbaar werk", zegt Coppoolse.

Het Dare2Care festival in de Grote Kerk in Goes